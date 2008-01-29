Лунгін і Мамонов приступають до зйомок ”Івана Грозного”
09:24, 29 січня 2008Культура
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Роль митрополита Пилипа зіграє Олег Янковський
|Петро Мамонов у фільмі ”Острів” і парсуна Івана Грозного (репродукція з сайту minkultrf.ru)
У фільму поки є тільки робоча назва - "Іван Грозний і митрополит Пилип". На роль митрополита Пилипа (Количева) Лунгін запросив Олега Янковського. Малюту Ськуратова зіграє Юрій Кузнецов.
Мамонов грав у Лунгіна двічі - у картинах "Таксі-Блюз" і "Острів". Останній фільм приніс і акторові, і режисерові в 2007 рік численні премії, зокрема "Ніку" і "Золотого орла".
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