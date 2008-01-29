Лунгін і Мамонов приступають до зйомок ”Івана Грозного”

Зйомки повнометражного художнього фільму про Івана Грозного, в ролі якого зайнятий Петро Мамонов, режисер Павло Лунгін почне в кінці лютого 2008 року. До цього часу в Суздале будуть добудовані декорації для картини. Зйомки завершаться у червні. Вихід картини на екрани відбудеться не раніше 2009 року.

У фільму поки є тільки робоча назва - "Іван Грозний і митрополит Пилип". На роль митрополита Пилипа (Количева) Лунгін запросив Олега Янковського. Малюту Ськуратова зіграє Юрій Кузнецов.

Мамонов грав у Лунгіна двічі - у картинах "Таксі-Блюз" і "Острів". Останній фільм приніс і акторові, і режисерові в 2007 рік численні премії, зокрема "Ніку" і "Золотого орла".

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