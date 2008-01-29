Почався продаж квитків на ”Євробачення”

Організатори популярного музичного конкурсу "Євробачення", що цього року вперше пройде в Белграді, у вівторок о 9.00 за місцевим часом (10.00 за київським) почнеться перший етап продажу квитків на шоу.

Ціна квитків, як повідомляють організатори шоу, є "надзвичайно низькою для "Євробачення". Так, на півфінальні змагання, які відбудуться 20 і 22 травня, роздрібні квитки коштуватимуть 1000 динарів (близько 20 доларів), а на фінал (24 травня) - від 1500 до 5000 динарів (25 - 90 доларів).

У перші два дні продажів скористатися сервісом зможуть лише серби, а для іноземців така можливість буде з 31 січня. Із Сербії квитки можна замовляти телефоном, іншим шанувальникам конкурсу пропонується купувати квитки через Інтернет.

Організатори відзначають, що до 15 березня квитки будуть продавати так званими "пакетами". Власник найдешевшого "пакету" зможе відвідати як мінімум один з півфіналів і фінал, а також кілька репетицій. У випадку, якщо "пакети" у найближчі півтора місяця не розпродадуть, з 17 березня почнеться роздрібний продаж квитків. В одні руки продаватимуть не більше чотирьох "пакетів".

Виступи виконавців пройдуть у найбільшому залі для глядачів на Балканах - "Бєлградській арені", яка може вмістити близько 20 тисяч глядачів.

ICTV