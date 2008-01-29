Президент вшанував пам’ять загиблих у битві під Крутами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поклав квіти до пам’ятного знака Героям Крут у Києві.

Як повідомляє прес-служба глави держави, до пам’ятника також були покладені вінки від Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Київської міської державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації. Учасники церемонії вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

У заході взяли участь голова парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК, перший віце-прем’єр Олександр ТУРЧИНОВ, віце-прем’єр Іван ВАСЮНИК, голова Київської обласної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, міністри: оборони Юрій ЄХАНУРОВ, транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ, культури і мистецтв Василь ВОВКУН, внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ, а також представники інших органів виконавчої влади, депутати Верховної Ради.

Як повідомлялося, у суботу Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Чернігівської області для вшанування пам`яті загиблих у битві під Крутами.

За дорученням глави держави сьогодні, орієнтовно о 12:30, група працівників Секретаріату Президента України покладе квіти до могили похованих на Лук`янівському кладовищі двох учасників битви під Крутами.