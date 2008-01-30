Цьогоріч у Криму відбудуться три головні культурні події

Головні цьогорічні культурні події кримського півострова: джазовий фестиваль у Коктебелі, фестиваль античного мистецтва “Боспорські агони” в Керчі та свято троянд - Вардавар, приурочене до 650-річчя монастиря Сурб Хач, колишньої резиденції вірменських єпископів.

Коктебельський фестиваль джазу святкуватиме п’ятиріччя. A керченські “Боспорські агони” – десятиріччя. Традиції святкування Вардавару беруть початок з дохристиянських часів. Цього дня люди на щастя дарують одне одному троянди.

ICTV