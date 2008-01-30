Сезон карнавалів, який зараз у розпалі в Європі, тепер наступає і в Латинській Америці. Святкування вже почалися на Гаїті, а світ чекає на початок більш відомого та грандіозного карнавалу – бразильського.

На Гаїті розпочався карнавал. Люди висипали на вулиці, щоб потанцювати. Скрізь можна побачити усміхнені обличчя. Перший мальовничий парад у перший день карнавалу традиційно проводять не у столиці, а у південному місті Джесмел. Потім урочистості перемістяться до Порт-о-Пренс і триватимуть там три дні.

Останніми роками Гаїті пережила хвилю насильства та стихійних лих. Тож для багатьох місцевих мешканців карнавал – гарна нагода відволіктися від проблем та запастися оптимізмом. Найбільше ж втіхи від свята отримують наймолодші.

Кенін Зенні, вихователька дитсадка зазначає:

– Це все для дітей – вони розважаються у безпечній, мирній атмосфері. Ось чому ми щороку проводимо карнавал.

Одна з особливостей карнавалу на Гаїті – персонажі карнавальних маршів. Їхні учасники переважно вдягають костюми зомбі та духів різних тварин. Карнавал на Гаїті виник у 19 столітті за французького правління, і тоді це була розвага лише для заможної знаті. Зараз же карнавал – це народне гуляння, яке приваблює також туристів.

Однак ще більше туристі з‘їдеться незабаром до Бразилії. У Ріо-де-Жанейро – останні приготування. На знаменитому самбадромі, де під час карнавалу проходять змагання шкіл самби, провели генеральну репетицію екзотичного параду, подивитися який щороку приїздять люди з усього світу. На репетиції глядачів також не бракувало. Але це не завадило танцівникам зосереджено відточувати свою майстерність перед конкурсом.

– Усе під контролем, – Хорхе Кастанейра, президент Незалежної ліги шкіл самби. – На Самба-авеню повно людей, і ми готуємо кожну деталь. Тому головний парад буде вражаючим. Звук чудовий, а вогні – фантастичні.

Карнавал у Бразилії традиційно розпочинається в останню п‘ятницю перед початком католицького Великого посту, а закінчиться за 5 днів – перед Попільняною середою.

"Факти", ICTV