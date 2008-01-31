Партія регіонів та СПУ підтримали проголошення 2008 - Роком Бандери

Сесія Заставнівської міськради 25 січня одноголосно за пропозицією депутата Чернівецької облради Петра Кобевка проголосила 2008 рік у райцентрі - Роком Степана Бандери. Рішення підтримали всі фракції міської ради, у тому числі Партії регіонів та СПУ.

Міська рада Заставни вирішила також звернутися до керівництва держави з клопотанням щодо присвоєння Степанові Бандері до 100-ліття від дня народження звання Героя України.

Як повідомив Петро Кобевко, на останній сесії обласної ради для прийняття його пропозиції щодо проголошення року Степана Бандери на Буковині не вистачило лише двох голосів. Тому його буде винесено повторно на розгляд чергової сесії обласної ради. Проект рішення з цього питання вже зареєстровано і направлено на експертизу у депутатські комісії.

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