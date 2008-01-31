В Одесі зловмисники осквернили пам’ятник Франку

У ніч на 31 січня зловмисники облили білою фарбою постамент пам’ятника письменнику Івану Франку на Олександрівському проспекті в Одесі.

Обличчя бронзової фігури Каменяра забризкано блакитною фарбою.

Як передає кореспондент УНІАН, у міському та обласному управліннях міліції спроб встановити причетних до злочину поки що не зроблено, оскільки про факт наруги над монументом співробітники внутрішніх справ близько 16.30 дізналися від журналістів.

Коментуючи осквернення монумента, одеський письменник Олекса РІЗНИЧЕНКО в інтерв’ю УНІАН висловив сподівання, що “компетентні правоохоронні органи адекватно відреагують на цей ганебний факт”. На його думку, “якщо в незалежній Україні екстремісти безкарно плюндрують пам’ятник великому мислителю і поету, це є симптомом слабкої української влади і хворого суспільства”.