Вєрка Сердючка стала персоною року в Росії (фото)

Російський шоу-бізнес зняв бойкот Вєрки Сердючки. 1 лютого українська попелюшка стала персоною року за версією престижної російської премії ZD Awards.

Клуб «Звукова доріжка», що виходить на сторінках газети «Московський комсомолець», починаючи з 2003 року проводить іменну премію у декількох номінаціях. Цього року в номінації «Персона року» Вєрка Сердючка змагалася з Аллою Пугачевою, Сергієм Зверєвим, Миколою Басковим, Максом Фадєєвим. Але за підсумками голосування читачів «МК» і за підсумками щомісячних хіт-парадів переможницею стала опальна в Росії Веєка. За неї проголосували 10 882 особи (51% від загального голосування). На другому місці опинився Сергій Зверєв (16% голосів), на третьому - Алла Пугачова (14% голосів).

Творець образу Вєрки Сердючки Андрій Данилко: «Усі номінанти - дуже великі персони. І кожний з них у минулому році зробив багато гідного. Алла відкрила радіо. Макс зробив «Срібло». Зверєв побував, здається, на всіх програмах, окрім «Спокійної ночі, малята!». Просто ми в нерівній ситуації. Це раз. А по-друге, Сердючка все-таки стала міжнародним скандалом. А розлучення Баскова, нехай Коля мене пробачить, міжнародним скандалом не став. Хоча, може, Монтсеррат Кабальє і поплакала. За справедливостю, персона року – звичайно, Сердючка».

Зазначимо, що премію українська попелюшка одержала від видання, журналіст якого почув у пісні «Dancing»слова «Раша, гудбай», що стало причиною міжнародного скандалу.

«Той шум, який піднявся через Сердючку на «Євробаченні», навіть не знаю, чи зможе хтось перебити, - говорить Андрій Данилко. - До скандалу з таким духом ніхто не прагнув, і мені це було не дуже приємно. Але об`єктивно вся подія, весь той шум, який виник, звичайно, на сто відсотків роблять персонаж на ім`я Сердючка не тільки персоною «Євробачення», але і «персоною року». У цьому сенсі номінація «Звукової доріжки» дуже точно сформульована».