Якою мовою хочуть дивитися кіно українці (опитування)

Лише 11 % громадян України висловлюються проти збільшення кількості фільмів, дубльованих українською мовою.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного компанією First Movies International в грудні 2007 року на замовлення Sony та Disney.

Згідно з опитуванням, 19% респондентів заявили про необхідність збільшення кількості фільмів, що дублюються, ще 24% респондентів підтримують цю ідею, 30% опитаних ставляться до цього нейтрально. Ще 16% ставляться до збільшення дублювання скоріше негативно, ніж позитивно.

Зокрема, на запитання, чи стали вони менше ходити в кіно, коли збільшилася кількість фільмів, дубльованих українською мовою, 54% опитаних жителів Києва відповіли, що це не вплинуло на кількість їхнього відвідування кінотеатрів, 19% опитаних киян заявили що вони почали ходити в кіно частіше, ніж раніше. У той же час, 15% опитаних жителів Києва відповіли, що стали менше ходити в кіно після того, як збільшилася кількість фільмів українською мовою, а 11% почали віддавати перевагу перегляду фільмів вдома на DVD.

На прохання порівняти український та російський варіант дублювання фільму “Пірати Карибського моря-3”, 77% опитаних в цілому по Україні заявили, що українське дублювання було хорошим, в той час як серед опитаних, що дивились російську версію, 68% відзначили, що їм сподобалось дублювання. Водночас, 68% опитаних, що переглянули мультфільм “Рататуй” українською мовою, зазначили, що дублювання було хорошим, натомість 56% опитуваних відзначили хороше дублювання цього фільму російською мовою.

Опитування було проведене фірмою First Movies International в два етапи: шляхом опитування громадян на вулицях і через мережу Інтернет. Всього в опитування взяло участь 808 осіб віком від 14 до 49 років. Опитування проводилось у 4 містах України – Львові, Києві, Одесі та Харкові.

***First Movies International - це міжнародна компанія з штаб-квартирою у Лондоні, що спеціалізується на проведенні досліджень і опитувань на ринку розваг.