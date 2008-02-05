На Берлінському кінофестивалі Україна представить 5 фільмів

На європейському ринку в рамках кінофестивалю в Берліні, що проходитиме з 7 по 17 лютого ц.р., Україна представить своїх 5 фільмів сучасних кінематографістів.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Української кінофундації Андрій ХАЛПАХЧІ.

За його словами, для кінопоказів на фестивалі будуть представлені: повнометражний фільм "Біля річки" Єви НЕЙМАН та короткометражні: “Приблуда” Валерія ЯМБУРЗЬКОГО, “Таксист” Романа БОНДАРЧУКА, “Клятва” Марини ВРОБИ, “На грані” Артема СУХАРЕВА та Микити РАТНИКОВА.

А.ХАЛПАХЧІ поінформував, що участь України в цьому міжнародному фестивалі відбуватиметься під егідою МБФ “Україна 3000” та за підтримки компанії “Nemiroff”, яка повністю взяла на себе фінансування заходів, пов’язаних з представленням нашої країни на Берлінале-2008.

Він зазначив також, що вперше в історії Берлінського кінофестивалю 12 лютого у бальній залі всесвітньо відомого готелю Adlon Kempinski біля Бранденбурзьких воріт відбудеться урочистий прийом-презентація українського кіно, організований спільно Українською фундацією та МКФ “Молодість”. У заході візьмуть участь понад 250 ключових осіб міжнародної кіноіндустрії, відомих кінорежисерів, акторів, продюсерів, кінокритиків, а також офіційні особи з України, керівництво Берлінського кінофестивалю, високі посадові особи Берліна та Німеччини. Аналогічна вечірка була влаштована на 60-му Канському кінофестивалі.

А.ХАЛПАХЧІ підкреслив, що для Української фундації проект стане першим заходом програми популяризації вітчизняного кіно, у якій в першому півріччі цього року наступними подіями стануть: Фестиваль українського кіно в Польщі (Варшава та Краків), проведення тижня українського кіно в Парижі, презентація українського кіно на Канському фестивалі та представлення українського кіно на Московському МКФ.

Вперше на міжнародному рівні буде представлено Каталог українського кіно за останній рік та збірку короткометражних фільмів на DVD.

Присутній на прес-конференції представник фонду “Україна 3000” Андрій МІРОШНИЧЕНКО у свою чергу звернув увагу, що вперше Українська кінофундація буде представлена на берлінському кіно ринку і матиме окремий стенд. “На цьому стенді буде представлено українське кіно як художнє так і документальне, повний метр і короткий. Крім того, вперше в історії на берлінському кіноринку на показі буде представлено українські роботи. Вперше ми вивозимо повний формат каталогу українського кіно”, - наголосив він.

Щодо офіційного прийому в Берліні А.МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що такі прийоми є традиційними і без нього неможливо представити ні Україну в цілому, ні українську культуру, ні українське кіно як окрему галузь. “Таким чином ми рухаємось далі і вважаємо, що представлення українського кіно на берлінському кіноринку є потужним поштовхом, особливо тоді, коли держава заявила, що кіно є одним з важливих пріоритетів розвитку країни,” – сказав він.

***Українська кінофундація – приватна організація, основною метою діяльності якої є ознайомлення закордонних кінофестивалів та публіки з класичними та найновішими українськими фільмами, і популяризація українського кіно в цілому. Кіно фундація була презентована минулого року в рамках Київського міжнародного кінофестивалю “Молодість”.