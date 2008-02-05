Українські художники відроджують стародавню техніку малярства

Проект «Світ левкасу» , у реалізації якого беруть участь 106 художників із 30 міст України, а також США, Литви, Румунії та Молдови ,презентовано в Чернівецькому художньому музеї. Проект втілюється під егідою Міністерства культури України та Національної академії мистецтв. Одним з його ініціаторів став колекціонер живопису з Чернівців Леонід Ліберман.

Проект «Світ левкасу» має на меті відродити в Україні стародавню техніку малярства на дерев’яній основі. Він передбачає видання трьох томів робіт художників, які використовують цю давню техніку малярства, яка була завезена на територію Київської Русі з Візантії у Х столітті разом з іконами. Сучасні митці в старовинній техніці створюють живописні шедеври світського характеру.

У трьохтомнику «Світ левкасу» буде представлено понад 400 таких шедеврів як відомих митців, так і молодих виконавців. Перший том цього видання, а також унікальні роботи в техніці левкасу було презентовано в Чернівцях . На цю мистецьку акцію зібралася еліта художників з усієї України.

До першого тому увійшли роботи буковинських митців Ореста Криворучка, Олександра Литвинова та Івана Лисанюка.

Проект презентуватиметься не лише в містах України, а й за кордоном. Зокрема, виставка творів українських художників, виконаних у техніці левкасу, вже експоновано в Бухаресті.

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