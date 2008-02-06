Нобелівського лаурета не посадять за плагіат

Іспанський суд відновив справу про плагіат нобелівського лауреата Каміло Хосе Сели. Але він помер ще у 2002 році.

Через смерть літератора суд призупинив справу і зняв звинувачення у плагіаті.

Позивачем виступає письменниця Кармен Формосо (Carmen Formoso), котра стверджує, що Села запозичив фрагменти з її роману "Carmen, Carmela, Carmina" і використовував їх в своїй книзі "La Cruz de San Andres". Села у 2001 році свідчив у суді й заявляв про свою невинність. Суддя погодився з доводами письменника.

У експертній записці 2001 року, представленій суду, йдеться про те, що дія обох романів відбувається в одному і тому ж місці в провінції Галісія, в один і той же час (1931 рік). І у Сели, і у Формосо фігурують персонажі на ім`я Якоб. Список збігів ще досить довгий, але суд не порахував ці докази переконливими.

У 2008 році суд розпорядився провести повноцінну експертизу, яка повинна звірити два тексти за 65 пунктами. Експертиза доручена Луісу Іскьєрдо (Luis Izquierdo), колишньому професорові літератури університету Барселони.

Каміло Хосе Села отримав Нобелівську премію в 1989 році. Його найвідоміші романи - "La Colmena" ("Вулик") і "La Familia de Pascual Duarte" ("Сім`я Паськуале Дуарте").

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