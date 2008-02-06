Сьогодні Схід зустрічає Новий рік за місячним календарем

Особливо урочисто це свято відзначають у Китаї, але для десятків мільйонів мешканців Піднебесної його зустріч була під загрозою зриву. Адже в Китаї, через негоду і тривалі снігопади, на цілий тиждень зупинився транспорт. Нині погода покращала і люди потроху роз’їжджаються по домівках. Їм за будь-яку ціну треба сьогоднішнього вечора встигнути до родинного кола.

За традицією китайці намагаються зустріти свято із сім’єю. Втім через стихію лишаються проблеми із постачанням харчів. Також ситуацію може ускладнити новий циклон, який за прогнозами синоптиків принесе потужні снігопади.

У Піднебесній сьогоднішній важливий день називають - "чусі" - переддень Свята Весни, що настане опівночі. Китайці, де б вони не жили, готуються до святкового сімейного застілля, купують, подарунки для друзів і близьких. Ретельно прибирають житло, всією родиною ліплять пельмені з різноманітною начинкою - м`ясною, овочевою, з морепродуктами.

Ті, хто вірить у прикмети, намагаються не користуватися в цей день ножами й ножицями - можна "щастя відрізати".

Найпопулярніший святковий колір - червоний. У магазинах розкуповують червону білизну, червоні стрічки. Дітям готують "хунбао" - червоні конвертики із грошима на іграшки й ласощі.

Місячний рік, що настає, буде проходити під знаком Пацюка. Гризун цей у Китаї вважається символом заможного життя та багатства: його зображують, зазвичай, або з мішком добра, або на величезній купі монет з дірками чи золотих злитків. Рік Жовтого (Земляного) Пацюка вважається сприятливим для бізнесу й сімейного бюджету.

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