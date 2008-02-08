У Чернівцях створено кіностудію

У Чернівцях створено кіновідеостудію на базі обласного комунального підприємства (ОКП) "Чернівецький обласний кіновідеопрокат".

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про створення студії підтримала Спілка кінематографістів України та Національна студія імені О. Довженка. Кіностудія вже сформувала штат працівників, які наразі працюють над її облаштування.

За словами директора ОКП "Чернівецький обласний кіновідеопрокат" Людмили КАЛІНКАУЦЬКОЇ, студія вже має перше замовлення - фільм за кіносценарієм буковинського письменника Василя Мельника “Рудіший Рудого”, який став дипломантом конкурсу "Коронація слова" у 2005 році. Вже відомі імена композитора і режисера цієї стрічки.

ОКП “Чернівецький обласний кіновідеопрокат” планує також у вересні відкрити клуб елітного кіно, де демонструватимуться кращі фільми світового кіномистецтва.