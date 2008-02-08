Марічка Бурмака випускає ювілейну платівку

Незабаром співачка Марічка Бурмака презентує слухачам свою нову платівку під назвою "Саундтреки".

Це буде ювілейна десята робота в студійному доробку співачки. А до музичних крамниць альбом потрапить вже 5-го березня.

Вибір назви для альбому артистка пояснює тим, що кожна пісня наче є співаним рядом під те чи інше кіно, в основі якого - цілком правдиві випадки з життя кожної людини.

"Пісні всі різні, але це все я і це моє бачення. Мало того, що моє бачення, це все - моє життя. І кожна пісня це історія з мого життя. І для мене це як відеокліп і як маленьке кіно", - говорить Марія.

Нова платівка складатиметься із 14-ти композицій, 9 з яких написані самою Бурмакою. Також до альбому увійде народна лемківська пісня та кілька переспів інших українських виконавців.

ТаблоID