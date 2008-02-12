У Швейцарії гучне пограбування

Злодії викрали з приватного музею картини імпресіоністів на 160 мільйонів доларів.

Троє озброєних нападників у масках увірвалися вдень до приватної галереї і зняли зі стін відомі полотна Клода Моне "Маки в околицях Ветея", "Людовік Лепіг з доньками" пензля Едгара Деґа, "Квітуча гілка каштана" Ван Гога і "Хлопчик у червоному жилеті" Поля Сезанна, завантажили їх у машину і зникли. За словами очевидців, один із грабіжників говорив німецькою зі слов`янським акцентом.

Якщо картини не знайдуть, то злочинці продадуть їх на чорному ринку. Поліція обіцяє 90 тисяч доларів винагороди за інформацію, яка допоможе слідству.

Кілька днів тому з виставки неподалік Цюріха вкрадено дві картини Пабло Пікассо вартістю 4,5 мільйона доларів. Поліція поки не пов`язує ці пограбування.

ICTV