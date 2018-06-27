«Гайдамаки» написали новий «Кобзар»

Плин часу не спинити – істина, відома кожному. Все йде, все рухається, врешті, все змінюється. Змінились і «Гайдамаки». Звісно, вони все такі ж потужні, ризикові, розкуті та вибухові. Та вкотре доводять, що їх творчий потенціал безмежний. Що вони здатні до невгамовних перетворень і невтомних перверзій. Що спроможні сказати нове слово, коли, здавалося б, усі слова вже давно-давно промовлено. Альбом «Кобзар» став саме таким новим словом. Тепер гурт позиціонує себе як інтелектуальна етносистема «Гайдамаки».

Запис альбому було проведено навесні у невеликому польському містечку Вісла на “D.R. – Studio”. Студія, розташована в горах – одна з кращих у Польщі. Вона повністю облаштована аналоговим обладнанням, що помітно вплинуло на якість запису.

Альбом записаний Цезаром Боровським (Cezary Borowski), зведений та змайстрований варшавськими DUB гуру Маріо Актіватором (Mario Aktivator) та Яреком Смоком (Jarek Smok).

У польському культурному середовищі ці імена мають чи не найбільшу популярність, музиканти по праву вважаються справді висококласними професіоналами. До прикладу, свого часу вони співпрацювали з такими зірками, як: Kayah, Zion Train, Mad Professor, Rootsman, Lee Perry та ін. Такий творчий тандем, чи пак, ансамбль, дав прекрасні результати – сьогодні матимемо змогу почути якісно новий музичний продукт.

До нового альбому увійшло 13 різностильових композицій, одна з яких, Маланка, є переспівом однойменної пісні з альбому «Богуслав». Традиційно, до альбому увійшло і кілька народних пісень («Вітер віє», «Їхав козак за Дунай», «Маруся», «Лелеки»). Як завжди, від першого до останнього звуку хлопці лишаються вірними своєму оригінальному, неповторному «гайдамацькому» стилю: у барвистому міксі прочитуються мотиви від ROCK, DUB, SKA, FANK, REGGI до етніки. Проте, у новому альбомі з’являються і свіжі стильові струмені – вперше у своїй творчості «Гайдамаки» звернулись до репу – пісня «Message» була записана сумісно з поляками: Криштофом «Грабажом» Грабовським, Reggaenerator’ом та Pablopavo. Не дивлячись на, здавалося б, «оксюморонне» поєднання, гайдамацька музика і цей напрямок увібрала в себе доволі органічно. До того ж, у альбомі відчутна потужна ді-джейська робота, яка для гурту стала першим досвідом. Зміна у складі гурту, до якого приєднався бандурист Іван Ткаленко, також дала значний відбиток – музика збагатилася автентичними звучаннями.

Палітру почуттів та емоцій, яка охоплює при прослухуванні треків, просто неможливо описати словами – це дуже відвертий, особистий та емоційний альбом. Можна з упевненістю стверджувати, що за потужністю енергетичного заряду «Кобзар» обійшов усі попередні альбоми, що кожен зможе відшукати у ньому щось близьке. І в душі кожного, хто з ним перетнеться, він надовго залишить відгомін.

Тематичне розмаїття альбому деякою мірою дає змогу проводити певні асоціативні паралелі з шевченківським «Кобзарем», проте, прямого зв’язку (як у випадку з третім альбомом «Перверзія» та романом Андруховича) в даному випадку немає. Отож, гостро поставлені соціальні питання, драматичні перипетії особистого життя, експресивна любовна лірика, філософські роздуми над питаннями буття - наче справжні кобзарі, «Гайдамаки» своїм співом доносять людям важливі меседжі про життя, дійсність, минуле, майбутнє.

На підтримку нового альбому «Гайдамаки» відзняли чотири кліпи на пісні «4 двори» (реж. Антон Комяхов), «Роса» (реж. Віктор Придувалов),«Ефір» (реж. Віктор Придувалов) та «Message» (реж. Тарас Химич). Ви вже мали змогу побачити кліп на пісню «4 двори». Незабаром в ротацію потрапить кліп «Ефір». Трохи згодом «Роса» та «Message».

Відразу по презентації гурт вирушить «обігрувати» своє нове дітище по Європі. «Гайдамаки» проїдуться містами Німеччини, Австрії, Швейцарії, Швеції та Данії. Презентація альбому широкому європейському загалу стала для гурту вже звичною справою: у лютому альбом вийде в Німеччині, а в квітні – у Польщі.

7 березня у Міжнародному палаці культури та мистецтв (вулиця Інститутська, 1) гурт даватиме сольний концерт. Отож, не оминіть нагоду почути-побачити-відчути таємничу містерію інтелектуальної етносистеми під назвою "Гайдамаки".

За матеріалами прес-служби гурту «Гайдамаки»