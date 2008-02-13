Церемонія вручення «Оскара» врятована

Американські сценаристи припинили страйк. Він тривав рівно 100 днів. Учасники акції протесту і кінопродюсери домовилися про умови нового контракту.

Телевізійний сезон серіалів врятований, церемонії вручення «Оскара» тепер нічого не загрожує, відзначає Эхо Москвы. Багато хто з сценаристів сьогодні вийде на роботу. Втім, новий контракт між ними і асоціацією Кінопродюсерів поки не підписаний. Розбіжності залишилися, але вони неістотні, запевняють експерти. Документ, який сторони підпишуть на три роки, підтримала більшість членів Гільдії голлівудських сценаристів. Контракт передбачає збільшення авторських виплат у тому випадку, коли фільми або телешоу продаються на DVD-дисках і через інтернет. Поки ж автори сценаріїв одержують по п`ять центів з кожного реалізованого відеоносія. Незадоволення цим і призвело до страйку. Він почався 5 листопада минулого року. Акції протесту сценаристів такого масштабу не було останні 20 років, визнають кінокритики. Американська індустрія розваг втратила більше мільярда доларів. Припинилося виробництво багатьох популярних серіалів. А на початку січня цього року телеглядачі не побачили церемонію вручення «Золотого глобуса». Актори відмовилися брати в ній участь на знак солідарності зі страйкуючими сценаристами. Замість церемонії пройшла годинна прес-конференція, на якій оголосили імена переможців.

Глядачі зможуть побачити продовження улюблених серіалів не раніше квітня, оскільки для написання сценаріїв і проведення зйомок, знадобиться час.