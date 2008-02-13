Гурт ”ТІК” відправляється у свій перший тур по Україні

Пісня «Прощайте, дівчата!» зовсім нова. Вона жодного разу ще не була зіграна на концертах... Текст пісні перша спільна робота вокаліста Віті Бронюка і сурмача гурту «ТІК» Яна Никітчука. Музика – гурту «ТІК».

Пісня «Прощайте, дівчата!» була записана кілька днів тому в Києві на студії 211. Як і до всіх попередніх пісень «ТІКу», до неї приклав свої золоті руки Віталій Телезін.

18 лютого відбудеться прем`єра пісні «Прощайте, дівчата!» в українському радіо просторі. Саме ця пісня стане першим синглом до нового альбому гурту «ТІК», а також супроводжуватиме перший Всеукраїнський тур групи.

Вітя Бронюк: «Ця пісня стане лейтмотивом до нашого туру. Прощайте, дівчата, в одному місті. Привіт, дівчата, в іншому.». Але музиканти групи жартують, що у цієї пісні є і інший смисл – це прощання Віті Бронюка з холостяцьким життям.

Тур групи ТІК під назвою «Байки про оленів» почнеться концертом у місті Вінниця 6 березня 2008 року. І після цього концерти відбудуться, ще в 26 містах України.

Найближчим часом група обнародує повний графік туру з датами і містами.

19 лютого в Києві в клубі «Патіпа» відбудуться зйомки кліпу на пісню «Прощайте, дівчата!». Режисер кліпу Роман Веркуліч розповів про майбутнє відео наступне: «На зйомках ми створимо мікросвіт, що складається з красунь-прихильниць і шанувальниць, у якому живе гурт «ТІК». Хлоп`ята покидають цей дивний світ і відправляються на підкорення нових просторів. Тепер «ТІК» покаже свою справжнє обличчя».

23 лютого о 22:00 гурт «ТІК» виступить у барі-ресторані Docker Pub (Київ, Оболонь, вул. Багатирська, 25)

За інформацією прес-служби гурту «ТІК»