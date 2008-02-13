У Львові відкрили виставку, присвячену Андрею Шептицькому

Вчора у Львові у філії №33 Централізованої бібліотечної системи для дорослих відкрили виставку літератури, присвячену Андрею Шептицькому. Працівники бібліотеки підготували матеріали про Андрея Шептицького, його політичний і церковний портрети. Також виставили його твори, зокрема, пастирські листи до вірних, листи до матері.

«Таким чином хочемо ознайомити школярів з творчістю визначного українського діяча. Плануємо також провести низку інших виставок, присвячених відомим людям України», – повідомила завідувач філією №33 Централізованої бібліотечної системи для дорослих Мирослава Лильо.

***Андрей Шептицький походив зі стародавнього знатного українського роду. Навчався на юридичному факультеті Краківського та Вроцлавського університетів. 1888 року здобув науковий ступінь доктора права. Того ж року вступив до монастиря отців Василіян у Добромилі. У чернецтві прийняв ім`я Андрей.

У 1892 році був висвячений на священика у Перемишлі, згодом став магістром новиків (молодих ченців) у Добромилі (1892-1896), а з 1896 – ігумен монастиря святого Онуфрія у Львові. Деякий час був професором теології у Кристинополі (тепер Червоноград Львівської області). Митрополит Шептицький першим із вищих ієрархів Греко-Католицької Церкви почав використовувати народну мову в спілкуванні із вірними. Упродовж всього свого життя займався благодійною діяльністю та меценатством. Написав низку творів «Про Російський Католицький Екзархат», «Про обрядові справи», «Вірність традиції», «Праця над з’єднанням Церков», «Про обряди», «Як будувати Рідну Хату».