Помер відомий актор Борис Хмельницький

Актор театру та кіно народний артист Росії Борис Хмельницький помер вчора в Москві після тривалої хвороби, повідомила РІА "Новости" його родичка Анастасія Вертинська.

Серце актора перестало битися о 10.30 ранку. Хмельницький помер вдома на 68-ому році життя.

Хмельницький народився 27 червня 1940 року в місті Уссурійську Приморського краю. 1966 року він закінчив Театральне училище ім. Щукіна. У 1964-1988 - грав у Московському театрі драми та комедії на Таганці.

Серед його кінематографічних робіт ролі в таких стрічках, як "Вечір напередодні Івана Купала", "Князь Ігор", "Стріли Робін Гуда", "Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Бейбарс".

Автор музики до спектаклів Театру на Таганці й до художніх фільмів "Перша любов" і "На короткій хвилі".