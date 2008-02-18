Голу ”Венеру” Кранаха пустять в лондонське метро (фото)

Рекламна служба лондонського метрополітену погодилася розміщувати плакати з репродукцією картини Лукаса Кранаха-старшого "Венера". Раніше керівництво підземки забракувало це зображення, оскільки угледіло в картині сексуальний підтекст, що може образити пасажирів. Як пише агентство, в рекламній службі визнали свою помилку.

Правила рекламної служби не дозволяють їй розміщувати образи "голих або напіводягнених фігур у відверто сексуальному контексті" або "еротичних зображень чоловіків, жінок або дітей". У метрополітені написану в XVI столітті німецьким художником картину визнали достатньо еротичною і такою, що підпадає під ці правила.

Проте рішення про відмову розміщувати репродукцію Кранаха викликало критику в парламенті, пресі і в Королівській академії мистецтв, яка і була замовником рекламного плаката. Очевидно, у метрополітені прислухалися до авторитетних думок.

Велика виставка Лукаса Кранаха-старшого відкриється у Королівській академії мистецтв 8 березня.

Lenta.ru