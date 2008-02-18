Голу ”Венеру” Кранаха пустять в лондонське метро (фото)
10:38, 18 лютого 2008Культура
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У рекламній службі визнали свою помилку
|Фрагмент ”Венери” Лукаса Кранаха-старшого
Правила рекламної служби не дозволяють їй розміщувати образи "голих або напіводягнених фігур у відверто сексуальному контексті" або "еротичних зображень чоловіків, жінок або дітей". У метрополітені написану в XVI столітті німецьким художником картину визнали достатньо еротичною і такою, що підпадає під ці правила.
Проте рішення про відмову розміщувати репродукцію Кранаха викликало критику в парламенті, пресі і в Королівській академії мистецтв, яка і була замовником рекламного плаката. Очевидно, у метрополітені прислухалися до авторитетних думок.
Велика виставка Лукаса Кранаха-старшого відкриється у Королівській академії мистецтв 8 березня.
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