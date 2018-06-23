Режисерський дебют Мадонни: що кажуть критики

Британська співачка Мадонна презентувала свій режисерський дебют – комедію ‘Непристойність та мудрість’ – на одному з найвпливовіших кінофестивалів світу – Берлінале.

Яку реакцію викликав фільм у кінокритиків, досліджувала Емма Джонс, яка побувала на прем’єрі у німецькій столиці.

Коли хтось згадує слова ‘Мадонна’ та ‘кіно’ в одному реченні, він неодмінно стикається з саркастичною усмішкою.

Якщо це кінокритик, він ще й закочує при цьому очі.

Відтак, дивно, що на Берлінському кінофестивалі близько півтисячі репортерів штовхалися навколо маленьких дверей, за якими співачка давала прес-конференцію щодо свого режисерського дебюту – фільму ‘Непристойність та мудрість’.

Змерзлі від чекання на вулиці, лайливі та бурхливі натовпи критиків жадали побачити Королеву поп-музики – що би вони не думали про її фільм. Коли вона приїхала – тендітна та граціозна – наче Марія Антуанета, яка постала перед тими, хто має її стратити, 49-річну Мадонну зустріли валом овацій.

‘Вам скоро 50, а Ви виглядаєте на 21’, затамувавши подих промовив один із її шанувальників.

‘Це тому, що Ви далеко стоїте’, сухо відповіла Мадонна.

Такою вона була і під час прес-конференції – весела, пряма та подекуди грайлива.

‘Боротьба’

Одна з пісень Мадонни, її сингл 1992-го року ‘Еротика’, увійшла до саундтреку до фільму.

Коли один із скандинавських репортерів запитав у неї, що змінилося в її еротичному житті від одруження, вона відповіла: ‘Давайте поговоримо, коли Ви одружитеся.’

Якщо би Мадонні здалося питання незручним, вона би попросила ведучого прес-конференції, передати слово комусь іншому. Проте я ніколи не бачила співачку такою відвертою, як протягом цих 30 хвилин.

І що би не казали про фільм, Мадонна вклала в нього велику частку себе самої.

У ньому йдеться про трьох сусідів по квартирі у Лондоні – про чоловіка-повію, стриптизерку та аптекаря – які борються за своє місце у житті. Одного з них, а саме іммігранта з України, до речі, грає лідер гурту "Гоголь Борделло" Євген Гудзь.

‘Я розумію їхню боротьбу. Я дуже добре пам’ятаю, як я починала свою кар’єру’, сказала вона. Вона швидко додала, що не має на увазі, що була стриптизеркою.

‘Я люблю нестандартні речі. Я виросла на Середньому Заході і ніколи не відчувала, що я справді туди належу’.

Коли її запитали, яким вона уявляла щастя 30 років тому і яким воно є зараз, вона похвалила свого інквізитора за ‘гарне запитання’.

‘Тридцять років тому я думала, як себе прогодувати та знайти свій голос у цьому світі’, сказала вона. ‘Тепер моя уява про щастя – це вдячність за те, що я досі здатна робити усе те, що роблю’, сказала Мадонна.

‘Мурашки’

Мадонна привезла свій фільм до Берліну у притаманній їй манері – вона надіслала картку директору фестивалю Дітеру Коссліку, де вона попросила його, показати її фільм, якщо він йому сподобається.

‘Я тут як режисер-початківець’, оголосила вона на прес-конференції. ‘Я сьогодні лише в цьому статусі.’

Мадонні не пощастило – тон, з яким до неї зверталися, був інакшим. Її слава забезпечила їй червоний килим, але про неї судять також, виходячи з цієї слави.

Не дивно, що вона нервувала, коли приїхала на прем’єру.

Тоді як завжди перед зустріччю з нею нервують журналісти, тепер, зі слів Мадонни, була її черга `мурашок по шкірі`.

`Прийом у Берліні був більшим, ніж я могла сподіватися. Я вражена`, сказала вона.

Наступний проект

На червоному килимі зазвичай журналісти мають змогу поставити одне-два запитання будь-якій зірці, але Мадонна охоче спілкувалась з репортерами, якщо, звичайно, вони питали про її стрічку.

"Я хочу зняти ще кілька фільмів", сказала вона. Мадонна додала, що її наступним проектом є документальний фільм про МалавіЮ, який, як вона сподівається, покажуть на кінофестивалі у Каннах.

Коли її запитали, чи виникла між нею та її чоловіком, відомим англійським режисером Гайом Рітчі, творча конкуренція, вона сказала, що навпаки, він її увесь час підтримував.

Мадонна також сказала, що не буде читати рецензії критиків. Можливо вона правильно зробить, аби не псувати настрій, оскільки більшість критиків вже назвали "далеким від мистецтва". Більшість пишуть, що Мадонна раніше провалилась як акторка, а тепер так спмо впевнено провалилась як режисер.

Емма Джонс, Бі-Бі-Сі, Берлін