Ющенко звільнив Докаленка

10:34, 19 лютого 2008
Культура
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Текст указу розміщено на офіційному сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ (№ 137/2008), яким звільнив Віталія ДОКАЛЕНКА з посади президента Національної телекомпанії України.

Текст указу від 18 лютого розміщено на офіційному сайті Президента.

Причина звільнення В.ДОКАЛЕНКА не вказується.

Як повідомляв УНІАН, В.ДОКАЛЕНКО обіймав посаду президента НТКУ з жовтня 2005 року.

До того В.ДОКАЛЕНКО був генеральним директором телеканалу „Тоніс”, працював головним режисером „Нового каналу”.

 

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