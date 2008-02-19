Ющенко звільнив Докаленка
10:34, 19 лютого 2008Культура
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Текст указу розміщено на офіційному сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ (№ 137/2008), яким звільнив Віталія ДОКАЛЕНКА з посади президента Національної телекомпанії України.
Текст указу від 18 лютого розміщено на офіційному сайті Президента.
Причина звільнення В.ДОКАЛЕНКА не вказується.
Як повідомляв УНІАН, В.ДОКАЛЕНКО обіймав посаду президента НТКУ з жовтня 2005 року.
До того В.ДОКАЛЕНКО був генеральним директором телеканалу „Тоніс”, працював головним режисером „Нового каналу”.
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