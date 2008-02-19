Ющенко звільнив Докаленка

Текст указу розміщено на офіційному сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ (№ 137/2008), яким звільнив Віталія ДОКАЛЕНКА з посади президента Національної телекомпанії України. Текст указу від 18 лютого розміщено на офіційному сайті Президента. Причина звільнення В.ДОКАЛЕНКА не вказується. Як повідомляв УНІАН, В.ДОКАЛЕНКО обіймав посаду президента НТКУ з жовтня 2005 року. До того В.ДОКАЛЕНКО був генеральним директором телеканалу „Тоніс”, працював головним режисером „Нового каналу”.

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