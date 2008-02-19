”Майстра і Маргариту” спробують екранізувати в Голлівуді

Голлівудська кіностудія Stone Village Pictures у співпраці з продюсером Скоттом Стейндорфом запускають новий проект – екранізацію роману Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита".

Знамениті персонажі Михайла Булгакова з роману "Майстер і Маргарита" повертаються на великий екран, цього разу в голлівудській обробці. Колись заборонений твір Булгакова користується величезною популярністю серед представників творчої еліти всього світу. Легендарна група Rolling Stones свого часу написала пісню "Sympathy for the Devil" за мотивами роману, яка згодом стала хітом.

На початку 1970-х свою екранізацію роману представив польський режисер Анджей Вайда, рік потому на екрани вийшла нова версія "Майстра і Маргарити" італо-югославського виробництва від режисера Олександра Петровича. Роман Булгакова не залишив байдужим й іншого польського майстра екрану – Мачека Войтишка, який показав широкій публіці свій багатосерійний фільм.

У середині 1980-х років екранізацією російського роману зацікавився Голлівуд. До адаптації сюжету виявили цікавість Елем Клімов і Роман Поланські, проте їх проектам не судилося реалізуватися. Одна з яскравих інтерпретацій булгаківської історії належать російському режисерові Володимиру Борткові, який в 2005 році представив свій 10-серійний фільм.

Студія Stone Village Pictures на чолі з Скоттом Стейндорфом має в своєму арсеналі подібні проекти, включаючи екранізації таких масштабних творів, як: "Любов під час холери" Габрієля Гарсії Маркеса і "Правовірний" Ніколаса Спаркса.

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