Forbes включив Одеську оперу до списку найцікавіших пам`яток Східної Європи

Авторитетний журнал Forbes включив будівлю Одеського Національного академічного театру опери і балету в перелік 11 найцікавіших визначних пам`яток Східної Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, Одеська опера - єдиний театр у цьому списку, а з українських об`єктів східноєвропейських визначних пам`яток до переліку увійшла також найбільша в Криму печера - Красна.

Крім того, в списку 11 найцікавіших визначних пам`яток - Старомєстська площа в Празі (Чехія), Замкова гора (Угорщина), музей-заповідник «Петергоф» (Росія), археологічний комплекс «Небет Тепе» (Болгарія), Національний парк «Плітвіцкі озера» (Хорватія), соляна шахта у Велічку і Ланьцутський замок (обидва – Польща), фортеця Берат (Албанія) і озеро Блед (Словенія).

Нагадаємо, за підсумками минулорічної акції «7 чудес України» будівля Одеської опери не потрапила до цього рейтингу.

Довідка УНІАН. Перший театр опери і балету в Одесі почав працювати в 1809 році. Через 64 роки, в 1873 р., будівля згоріла. Але в 1887 році було споруджено нинішню будівлю, архітектура якої поєднує риси ренесансу і бароко (автори проекту - австрійські архітектори Ф.Фельнер і Г.Гельмер). Одеський оперний вважається одним з найкрасивіших у світі оперних театрів.