Міністр культури відмовився номінуватися на Шевченківську премію

Сьогодні міністр культури і туризму Василь ВОВКУН подав заяву про зняття його з номінантів на Національну премію України ім. Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, причиною його відмови від участі у конкурсі стало призначення на посаду міністра культури і туризму.

Як відомо, минулого року В.ВОВКУН був висунутий кандидатом на здобуття Національної премії України ім. Тараса Шевченка у номінації «Сценічне та екранне мистецтво» за постановку опери «Богдан Хмельницький» у Донецькому академічному державному театрі опери та балету ім. А. Солов`яненка.