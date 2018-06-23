Руслана: Я така щаслива, що не в парламенті – там я просто деградувала
Режисер не зважав на мої бзіки, бо його завдання – зняти кліп у форматі MTV... Замість виступу в ООН я заспівала... Вакарчук мене дуже здивував... Ми з чоловіком ще пам’ятаємо, як робляться діти... Інтерв’ю
Народна артистка України, депутат Верховної Ради п’ятого скликання, переможниця музичного конкурсу Євробачення–2004 Руслана Лижичко дала інтерв’ю кільком українським ЗМІ, зокрема УНІАН. Предметом зустрічі стала грандіозна подія у творчому житті співачки – підписання контракту з американською продюсерською компанією Warner.
РАДИЛА Б НАШИМ ПРЕДСТАВНИКАМ ШОУ-БІЗНЕСУ КУПИТИ КВИТОК І ПОЇХАТИ НА ГРЕММІ
Руслано, Ви нещодавно повернулися з церемонії нагородження найпрестижнішої у світі музичної нагороди “Греммі", куди Вас запросив Ваш друг американський репер T’Pain. Розкажіть про свої враження.
Українському шоу-бізнесу зараз дуже і дуже не вистачає гарного креативного поштовху. Ми так побігли за попсою, у гіршому розумінні цього слова, що почали втрачати ідентифікацію.
Я приїжджаю на Греммі й мимоволі чекаю, коли приз отримають місцеві американські «козловські», «кіркорови»... Бо розумію, що це комерційна музика... Але там кажуть: «Ні! Отримають Греммі Башмет, такі, як Хворостовський, люди, котрі принесли в музику якийсь стиль, оригінальність».
Я плакала в залі від вражень... Я сиділа посеред дуже серйозної VIP–тусовки, ішла по червоній доріжці, по якій пройшлися всі світові зірки...
Я одягнулася в наряд, який для мене зробили Караванська і Богуцька для нового шоу. Камери мене знімали, але між собою шушукалися: «Хто це така?»
Те, що я побачила на Греммі тільки додало мені впевненості в тому, що потрібно залишатися музикантом, треба мати оригінальний стиль, не бігти за якимось комерційним маревом, за стандартами продюсерів, які клепають проект за проектом і самі через місяць забувають, що це таке було.
|Руслана і американський репер T’Pain
Гадаю, багато хто з нашої шоу-індустрії – міг би собі дозволити купити квиток за 1000 доларів і поїхати на Греммі, аби подивитися на професійність, на світовий рівень.
Я була в усіх артистів за лаштунками, в усіх кулуарах, мала можливість переглянути звук, світло – усе, як має правильно робитися, весь продакшн. І я зловила себе на думці, що ми з нашими новим шоу на одній хвилі зі світовими тенденціями... Приїхавши в Україну, я сказала своїй команді, що все робимо правильно, не слухатимемо нікого й далі рулимо в такому ж напрямку.
Ви підписали контракт з американською продюсерською компанією Warner. Це відбувалося прямо на Греммі?
Ні, ми підписали контракт кількома місяцями раніше, просто хотіли про це заявити саме на Греммі, аби підкреслити рівень і статус цієї угоди. Угода з Warner – це інтернаціональний контракт, який може бути цікавим в усьому світі і не прив’язаний до ментальності одного регіону.
Які перспективи Вам відкриються?
Ми зараз у такій ситуації, що самі не можемо навіть написати прес-реліз. Нам доводиться узгоджувати кожне слово, кожну кому з Warner, і це мене одразу поставило на місце: я зрозуміла, що відповідальність кожного мого кроку більша, ніж після перемоги на Євробаченні, коли мені доводилося фільтрувати кожне слово, бо це асоціювалося з іміджем України.
Ми зараз обмежені в імпровізаціях, усі наші графіки чітко узгоджуються, і єдине, що ми змогли відвоювати, – це, щоб Україна залишалася пріоритетною, тобто – щоб презентація мого нового альбому й кліпу відбувалася спершу саме в Україні. Бо я знаю, що успішність нашого проекту в Україні дасть мені абсолютну впевненість і чітке переконання, що проект стане успішним у світі. Знаю, що тут будуть схвальні відгуки, великі продажі альбому. І ніхто не посміє сказати, що проект не має шансів на успіх.
Я абсолютно впевнена в успіху в Східній Європі, Швеції, Бельгії, Греції, Туреччині, Ізраїлі, Німеччині. Зараз, правда, нічого не можу сказати про Британію, Китай, тим більше Японію.
Я навіть маю таке нахабство сказати, що наш проект буде представлений в Америці – і не тому, що в нас є такі можливості, а завдяки співпраці з американськими зірками, – маю на увазі дует з американським репером T’Pain’ом, який отримав цього року Греммі, а також дует з мамцею Міс Еліот, яка співає в стилі R&B. Це має привернути увагу американців до мене, а це мільйони слухачів. Можу сказати, що це буде перепусткою у світовий шоу-бізнес.
РЕЖИСЕР НЕ ЗВАЖАВ НА МОЇ БЗІКИ, БО ЙОГО ЗАВДАННЯ – ЗНЯТИ КЛІП У ФОРМАТІ MTV
Коли побачить Україна Ваше нове шоу і альбом?
Ми кілька днів тому закінчили тізер, шукайте його в магазинах у перші дні весни. Альбом, гадаю, потрапить у магазини вже в першій половині березня. Ми поставили умову нашим американським продюсерам: поки не здійсниться право першої ночі в Україні, ми не запускаємо це принципово за рубежем.
І зараз усі чекають, поки ми завершимо україномовну частину проекту й дамо всі прем’єри в Україні.
А як називається альбом?
В Україні ми називаємо його «Амазонка», у Європі і світі залишається Wild Energy.
Ми просто подумали, що в Україні ще раз слово «wild» (дика), не зрозуміють. Щоправда, я не дуже далеко втекла – амазонка та ж сама wild...
Тож яку Руслану побачать тепер?
Таку, яку я сама себе побачила в кліпі, коли мене знімали… Я так нервувала, м’яко кажучи. Приїхала людина з іншого континенту, режисер Малком почав знімати кліп, і після перших хвилин зйомок ми почали не розуміти одне одного... Ми зробили свою хореографію, а вони сказали, що така хореографія не підходить, потрібно тільки кілька простих рухів. Тобто вони пішли за своїми стандартами, а ми їх почали відтягувати від тих стандартів…
Але в них було завдання зробити продукт, незважаючи на всі мої оригінальні бзіки, який має стати форматним для MTV, продукт, який є зрозумілим усьому світу.
Від початкового варіанта сценарію до кінця зйомок кліпу залишилося відсотків 50, тобто схрещували бульдога з носорогом – український з американським шоу-бізом.
Я хочу сказати тільки одне: ці люди знають свою роботу.
На скільки років Ви підписали контракт з Warner?
Контракт підписують не на роки, а на альбоми. Я “попала” на п’ять альбомів, це приблизно сім років.
А зйомки кліпу, запис альбому проходили за чиї кошти – Ваші чи Warner?
Певну частину коштів вносимо ми, певну – рекордингова компанія. Це підкреслює серйозність контракту. Бо коли артист сам за все башляє, то виходить, що це потрібно тільки йому.
ЗАМІСТЬ ВИСТУПУ В ООН... Я ЗАСПІВАЛА
Нещодавно Ви їздили у Відень на Форум ООН, присвячений боротьбі з торгівлею людьми. Кажуть, Ви там щось небачене вчудили...
Про це я теж хочу розповісти, там було цікаво…
Після того, як ми змінили формат Євробачення, ми також змінили Форум ООН, організований Офісом з боротьби з наркотиками і злочинністю Організації Об’єднаних Націй. Так, цей Форум був присвячений боротьбі з торгівлею людьми. Там ніколи не дозволялися виступи артистів. Туди, як правило, приїжджають президенти, перші леді, прем’єр-міністри, дипломати найвищого рівня, тобто збираються еліти та обговорюють плани дій щодо боротьби з торгівлею людьми на майбутній рік.
Біля мене сіла жінка й заговорила до мене російською: «Яка я рада, що ти тут». Я почала активно згадувати, де я її могла бачити – мені було незручно перепитати, хто вона така. Виявилося, це була дружина Квасневського... Потім я цілий день провела в товаристві першої леді Єгипту і колишньої першої леді Польщі…
На завершення Форуму заступник генсека ООН містер Коста оголосив наш проект «Not for Sale» («Не для продажу») – це кампанія, яку ми запропонували для запобігання торгівлі людьми в усьому світ. «Not for Sale» включає пісню, кліп і велике шоу.
У своїй промові я закликала всі подібні кампанії об’єднатися і, як на мене, «Not for Sale» звучить дуже креативно.
Потім на 10 хвилин був мій виступ… Я хочу сказати, що Рікі Мартін зачитав промову з листочка, Валерія (російська співачка) теж зачитала свою промову, а ми вийшли і без листочка заспівали.
Спочатку ми розхвилювалися, бо люди сиділи в шоці, вони не розуміли, де вони і як це могло з ними статися. Світло було вимкнене, ми вийшли в гуцульсько-байкерських костюмах, і можете собі уявити їхню реакцію.
Після першої пісні люди тільки почали трішки плескати в долоні, а після четвертої – ми побачили, що перші леді почали підтанцьовувати. Мені дуже шкода, що ми не зафіксували реакцію відомих людей на наш виступ.
Це все одно, якби я прийшла у Верховну Раду й заспівала.
Я бачу, що у Вашому будинку розміщається також і Ваша студія…
Так. На сьогодні мені відмовлено в репетиційних базах. Жоден мер – ні Львова, ні Києва – не відреагував на моє прохання в наданні приміщення для репетицій.
Черновецький взагалі, мабуть, забув, що він мені пообіцяв надати хоча б шматочок маленького підвальчика… Мій балет знімає приміщення у Львові, а я була змушена добудувати до свого будинку цей підвал для студії. Мої сусіди не дуже задоволені, бо ми проводимо тут репетиції. Нехай дарують, ми ж повинні десь це робити...
ВАКАРЧУК МЕНЕ ДУЖЕ ЗДИВУВАВ, ПІШОВШИ У ПОЛІТИКУ
Ви казали, що Славко Вакарчук сусідує з Вами?
Так. Мені казали, що в нього поблизу є десь маєток, але я сама ще не бачила.
Тобто в гості ще не заходили?
Нє, нє. Славко ще нас не запрошував до себе.
Ми в цій недобудованій хаті живемо вже рік. Після Євробачення ми з Сашком (чоловіком. – Авт.) винаймали хату, про це навіть ніхто не знав. Бо хата, яку дав Олександр Омельченко (колишній мер Києва. – Авт .) класна, звичайно, але вже дуже малесенька, ми там тільки змогли офіс розташувати.
Та я вдячна й за це, бо то була єдина предметна річ, яку я отримала після перемоги на Євробаченні.
...У Мінську в нас була спільна прес-конференція з переможницею Євробачення–2003 Сертаб Еренер, а аткож групою «Лорді», яка перемогла у 2006 році. І журналісти запитують усіх нас, що ми отримали після перемоги на Євробаченні. Сертаб каже: «Мені подарували будинок, який коштує кілька мільйонів доларів». «Лорді» розказали, що їм зробили великий паб у їхньому стилі, назвали сквер на їхню честь.
І я зрозуміла, що ми зараз виглядатимемо кепсько, бо ми нічого не отримали, тому ухилилися від запитання – сказали, яка гарна Білорусь і що нам треба терміново на поїзд, встали й вийшли. Ось так.
Наші гонорари потрошку дають нам змогу будувати будинок, ну, також і кредит ще взяли.
Що Ви можете сказати про поїздку Ані Лорак на Євробачення? І взагалі, як розцінюєте шанси України?
Можу сказати, що Каролінка віддуватиметься за всіх. Їй же по-справжньому ніхто не сприяє, щоб вона якомога краще представила Україну на Євробаченні.
Взагалі-то я б мала виставитися Каролінці, бо вона ще мала їхати на Євробачення того року, коли я перемогла. Потім вона ще кілька разів повинна була їхати, і завжди їй щось не щастило.
Вона молодець, вона з усіх сил готується, і я думаю, що ми займемо гідне місце.
Як колишній депутат парламенту чи цікавитеся політичними процесами в Україні?
Ні, абсолютно!
Я неймовірно рада, що знову не пішла в політику. Останніх півроку мого перебування у Верховній Раді я розуміла, що там я деградую, що гаю час.
Мені тільки шкода законопроектів щодо НАТО і євроінтеграції, які ми ініціювали.
Ваш колега Славко Вакарчук зайняв, можна сказати, Ваше місце у фракції. Ви не здивовані таким його кроком?
Я страшенно здивувалася, коли дізналася, що Славко пішов у депутати… Просто його попередні висловлювання про депутатство абсолютно суперечать його вчинкові. Пам’ятаю, скільки разів він мене питав, що я там роблю і навіщо це мені, казав, якомога швидше покинути політику.
Чи не шкодуєте, що підтримували Помаранчеву революцію?
Ні! Це був героїчний вчинок усіх нас. Якби було потрібно, я б ще раз це зробила.
МИ З ЧОЛОВІКОМ ЩЕ ПАМ’ЯТАЄМО, ЯК РОБЛЯТЬСЯ ДІТИ
Ви чудово виглядаєте, як Вам вдається тримати фігуру? Скільки Ви важите?
Зараз важу 48 кілограмів 600 грамів. Нещодавно мала проблеми зі здоров’ям – чіткого діагнозу так і не поставили... Лікар вирішив просто мене посадити на дієту. Так що ніякого пива чи чогось подібного зараз я не вживаю.
У Вас надзвичайно напружений ритм життя. А чи не пора вже замислитися про дитинку?
Пора. Ми з Сашком уже думаємо про це давно і навіть ще пам’ятаємо, як це робиться (сміється. – Авт.). Моя мама вже теж мучить нас із цим питанням, каже, що б уже бавила онучка.
Але зараз складаються обставини так, що трішки ще потрібно почекати.
Чи Ви вже замовили подарунок Сашкові на 8 Березня?
Мені Сашко завжди дарує на це весняне свято весняні квіти – тюльпани. Навесні я більше ніяких квітів не визнаю.
Він завжди намагається знайти якісь такі оригінальні тюльпани, що я навіть не уявляла, що такі є на світі. Одного разу подарував тюльпани чорного кольору.
Ви зараз можете назвати себе щасливою?
Боюся наврочити (сміється – Авт.), дайте об щось постукати.
Оксана Климончук