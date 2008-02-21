Пам`ятний знак жертвам Голодомору знесли в Донецьку, повідомляє “5-й канал”.

Хрест, на місці якого планували звести каплицю, демонтували судові виконавці. Про це телеканалу повідомив голова "Молодіжного союзу "Наша Україна" Степан БАРНА. За його словами, санкцію на знесення знаку дав міський голова Донецька, а одразу після знесення хреста у сквері почали рубати дерева і готувати ділянку для будівельних робіт.

При цьому С.БАРНА стверджує, що кам`яний знак на місці, освяченому під будівництво храму, не постраждав.

За інформацією “5-го каналу”, по цій справі “Молодіжний союз Наша Україна” має намір звернутися до правоохоронних органів. У мерії Донецька телеканалу так прокоментували цю подію: жодних дозволів на зведення будь-яких пам`ятних знаків Голодомору міська влада не давала.