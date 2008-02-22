Міносвіти продовжило реєстрацію для зовнішнього тестування

Міністерство освіти і науки продовжило до 1 березня реєстрацію випускників шкіл, які бажають пройти незалежне зовнішнє тестування.

У прес-службі міністерства повідомили, що дане рішення було ухвалене для того, щоб забезпечити всім абітурієнтам рівні умови доступу до вищої освіти. Крім того, в міністерстві також уточнили, що в 2008 році вперше вступ до вищих навчальних закладів проводиться виключно за наслідками зовнішнього тестування.

Раніше крайнім терміном реєстрації випускників шкіл для зовнішнього тестування Міністерство освіти і науки визначило 20 лютого. На даний момент зареєструвалися 400 тис. з 432 тис. випускників.