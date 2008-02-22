У Львові в березні відбудеться ”Казковий карнавал”

У Львові, 6-9 березня, відбудеться міжнародний благодійний фестиваль дитячої, юнацької та молодіжної творчості „KAZKOVYY KARNAVAL” – 2008. Діти змагатимуться у номінаціях „Театральне мистецтво”, „Образотворче мистецтво” і „Карнавальний костюм”. У фестивалі візьмуть участь вітчизняні та зарубіжні колективи і митці, а журі фестивалю очолить відома українська акторка Наталя Сумська. Відкриття фестивалю відбудеться на сцені Львівського національного драматичного театру ім. Марії Заньковецької.

Театральні постановки демонструватимуться у Першому українському театрі для дітей та юнацтва, Львівському обласному театрі ляльок, Львівському театрі естрадних мініатюр, Львівському театрі „Воскресіння”, Львівському обласному палаці мистецтв і малому театрі-студії „СПІРОГРАФ”. У рамках фестивалю, у білій залі Львівського будинку вчених відбудеться круглий стіл на тему „Феномен казки в пізнавально-виховному процесі суспільства”.

Головна мета фестивалю – залучити дітей сиріт та дітей з особливими потребами до інтерактивної діяльності. Організатори фестивалю – Львівський обласний благодійний фонд „ТОРБА”, Рада Культурно-мистецьких студій в Україні та Студія „СПІРОГРАФ”.

Бажаючі взяти участь у фестивалі можуть ознайомитися з усіма подробицями на сайті www.torba.lviv.ua

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