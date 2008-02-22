Дженніфер Лопес народила двійню
11:17, 22 лютого 2008Культура
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Перші фото коштують мільйони
|Марк Ентоні та Дженніфер Лопес. Фото АР
У чоловіка Лопес - співака Марка Ентоні - вже є діти від колишніх шлюбів - дочка та два сини.
За ексклюзивні права на перші фотографії "зіркових" немовлят журнал People заплатить від 4 до 6 мільйонів доларів, зазначає агентство.
Дженніфер Лопес і Марк Ентоні одружилися 2004 року. Співачка довго не коментувала чутки про свою вагітність, що з’явилися в пресі. Офіційно Лопес підтвердила, що вони із чоловіком чекають дитину, лише в листопаді 2007 року під час концерту в Маямі (штат Флорида).
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