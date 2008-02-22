Відбудеться благодійна вистава ”Дивовижна історія”

Політична партія "Велика Україна" запрошує всіх, хто має змогу і бажання допомогти талановитим дітям-сиротам, на благодійну виставу "Дивовижна історія", яка відбудеться 25 лютого о 18 годині у приміщенні київського театру “Браво”, який знаходиться за адресою вул. Гончара, 79.

Вистава відбудеться в рамках проекту політичної партії “Велика Україна” - «Повір у мрію», який діє на підтримку Указу Президента України Віктора Ющенко «Про оголошення 2008 року роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Квитки на виставу можна замовити за телефоном в Києві: 594-05-68