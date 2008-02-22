Новий ”король” Нью-Йорка – українець

Нашого співвітчизника із Боярки Євгена Гудзя, лідера американського панк-рок-гурту “Гоголь Борделло”, вподобала поп-діва Мадонна і зняла у своєму фільмі. Відтоді ім’я Євгена не сходить зі шпальт американської преси.

33-річного українця вже встигли охрестити новим королем Нью-Йорка. А жовті видання навіть подейкують про любовний зв’язок між Гудзем та Мадонною.

ICTV