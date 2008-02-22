Новий ”король” Нью-Йорка – українець
16:54, 22 лютого 2008Культура
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У Мадонни з Гудзем любовний зв’язок?
Нашого співвітчизника із Боярки Євгена Гудзя, лідера американського панк-рок-гурту “Гоголь Борделло”, вподобала поп-діва Мадонна і зняла у своєму фільмі. Відтоді ім’я Євгена не сходить зі шпальт американської преси.
33-річного українця вже встигли охрестити новим королем Нью-Йорка. А жовті видання навіть подейкують про любовний зв’язок між Гудзем та Мадонною.
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