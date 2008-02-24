Ані Лорак на Євробаченні заспіває пісню Кіркорова
15:46, 24 лютого 2008Культура
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До 14 березня знімуть відео
"Shady lady" - так називається пісня Ані ЛОРАК, з якою співачка представлятиме Україну на “Євробаченні-2008” у Белграді.
Музику до пісні написав Філіпп КІРКОРОВ, повідомляє “5 канал”.
Як зізналася сама Ані ЛОРАК, вона вболівала саме за "Shady lady". Її вибір підтримали більшість членів журі і 4 тисячі телеглядачів.
До 14 березня має бути готовий відео кліп на цю пісню, а 24 травня у Белграді відбудеться фінал “Євробачення”.
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