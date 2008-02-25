Замки й палаци Західної України віддадуть у ”хороші руки”
З огляду на те, що ані держава, ані місцеві бюджети не в змозі реконструювати ці пам’ятки, слід вдатися до європейської практики і давати замки у приватне керування...
Декларацію про проведення року замків та палаців Західної України на вихідних підписали та скерували до президента керівники шести обласних рад.
Як повідомляє "Німецька хвиля", обласні керівники домовилися, що працюватимуть у двох основних напрямках – це реклама та збереження замків.
За словами голови Львівської облради Мирослава Сеника, першорядним завданням є внесення законодавчих змін, які б дали змогу залучати приватний капітал для порятунку замків від руйнування.
З огляду на те, що ані держава, ані місцеві бюджети не в змозі реконструювати ці пам’ятки, слід вдатися до європейської практики і давати замки у приватне керування, вважає більшість фахівців.
Однак умови передачі мають бути чітко прописані в угоді між державою та особою, що бере у керування пам’ятку, наголосив президент українського комітету IKOMOS Михайло Яковина.
Він підкреслив необхідність державного контролю за цільовим – туристичним призначенням замків.
Крім того, цьогорічний Міжнародний економічний форум у Львові, який традиційно проводиться у жовтні, відбудеться під гаслом збереження замків та палаців Львівщини.