Фільм братів Коенів отримав 4 ”Оскари”

Найкращим фільмом року американськими кіноакадеміками визнана картина братів Ітана і Джоела КОЕНІВ "Літнім тут не місце", повідомляє Lenta.ru.

На головну нагороду також претендували картини "Спокута" Джо РАЙТА, "Нафта" режисера Пола Томаса АНДЕРСОНА, "Джуно" Джейсона РЕЙТМАНА і "Майкл Клейтон" Тоні ГІЛРОЯ.

Усього картина КОЕНІВ здобула чотири золоті статуетки. Зокрема, американська кіноакадемія присудила "Оскар" братам за режисуру і за найкращий адаптований сценарій. Крім того, статуетка за найкращу чоловічу роль другого плану була вручена іспанському актору Хав’єру БАРДЕМУ.

Спочатку стрічка КОЕНІВ здобула вісім номінацій на "Оскар".

Актор Денієл ДЕЙ-ЛЮЇС, який зіграв роль у фільмі "Нафта" режисера П.Т.АНДЕРСОНА, здобув "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Усього стрічка, котра була одним з фаворитів премії (8 номінацій), отримала тільки два "Оскар".

"Спокута", що отримал безліч нагород різноманітних премій і представлене в семи номінаціях на "Оскар", удостоїлося тільки однієї нагороди.

Актриса Маріон КОТІЙЯР, яка зіграла Едіт Піаф у картині "Життя в рожевому кольорі", отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. Усього стрічка Олів’є ДААНА була нагороджена двома статуетками.

Сценариста фільму "Джуно" відзначили "Оскаром" за найкращий оригінальний сценарій: нагорода була вручена Д’ябло КОДІ.

Картина "Ультиматум Борна" завоювала три "Оскари", всі в технічних номінаціях.

Австрійські "Фальшивомонетники" стали переможцем у категорії "Найкраща картина іноземною мовою".

Найкращим повнометражним мультфільмом був названий "Рататуй" студії Pixar.