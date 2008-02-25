Відбудеться черговий «Молодий вівторок» на тему: «Проблеми і пробіли літературного перекладу»
18:09, 25 лютого 2008Культура
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4 березня о 17-00 у Національній спілці письменників України відбудеться черговий «Молодий вівторок» з Анною Багряною.
Тема зустрічі: «Проблеми і пробіли літературного перекладу».
Гості: Перекладачі, письменники, літературні критики.
Модератор: Анна Багряна
Адреса: Будинок письменників, м. Київ, вул. Банкова, 2
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