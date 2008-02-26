Мукачівський замок «Паланок» за 2007 рік заробив 626 тисяч гривень

Мукачівський замок «Паланок» у 2007 році прийняв понад 100 тисяч відвідувачів та заробив 626 тисяч гривень. Такі цифри навів голова Закарпатської обласної ради Михайло Кічковський на суботній зустрічі у Львові із головами обласних рад Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Зустріч керівників облрад була присвячена темі замків західної України. Голова Львівської облради Мирослав Сеник, зокрема, закликав колег підтримати ініціативу громадськості та оголосити 2008 рік Роком замків та палаців Західної України. Відповідну декларацію підсисали усі учасники.

Мукачівський замок заробляє кошти у тому числі завдяки діяльності на його території екуменічної церкви, у якій правлять службу представники кількох різних конфесій та, де часто відбуваються вінчання.

***На Закарпатті впроваджується Комплексна програма збереження і використання пам’яток культурної спадщини області на 2006-2015 роки, що передбачає реставрацію окремих замків. Усього в області 13 фортець чи їх залишків.

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