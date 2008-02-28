Улюбленому мультфільму мільйонів глядачів “Жив був пес” – чверть століття

Мультфільм “Жив був пес” поставлений за українською народною казкою “Сірко”. Щоб зняти мультик, Едуард Назаров кілька разів приїздив в Україну: у музеях вивчав українську історію, фольклор, архітектуру. Робив замальовки, щоб правильно зобразити український побут. А українські народні пісні для фільму роздобув у київському Інституті етнографії та фольклору.

Головних героїв мультфільму “Жив був пес” Пса і Вовка озвучували Георгій Бурков та Армен Джигарханян.

ICTV