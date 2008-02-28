В Україну приїде Deep Purple

На сайті фан-клубу відомої рок-групи Deep Purple The Highway Star з`явилася інформація про те, що колектив вирішив не обмежувати свої російські гастролі недавнім виступом в Москві на дні народження газового гіганта "Газпром".

Російські промоутерські компанії SAV Entertainment і "Російський шоу-центр" "досягли угоди" з Deep Purple на проведення великомасштабного туру в Росії і Україні в жовтні 2008 року. Згідно з розкладом гастролей, які продовжаться майже місяць, група відвідає найбільші українські і російські міста.

У графіку - два українські міста: Київ ( 6 жовтня) і Одеса ( 7 жовтня).

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