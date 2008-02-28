Дмитро Сан зняв фільм про пошуки кохання через Інтернет (фото)

У Києві завершилися зйомки нового повнометражного фільму Дмитра САНА, у якому усі ролі виконали українські актори.

Фільм з робочою назвою «Вікно моєї кімнати» розповідає історію дівчини-інваліда, яка вирішила шукати своє кохання через Інтернет.

Це друга кіноробота Д.САНА. Перший фільм режисера «Ніщо та Ніколи» про Помаранчеву революцію переміг на кінофестивалі Temecula Valley International Film Festival у США у 2006 році як кращий документальний фільм.

У новому фільмі Д.САНА задіяні актори Марина КУКЛІНА, Олексій ГОРБУНОВ, Вікторія КОРСУН, Ренат СЕТТАРОВ та інші.

Прес-конференція стосовно цієї події відбудеться 4 березня в інформаційному агентстві УНІАН.