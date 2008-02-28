Таврійські ігри повертаються до Каховки

XVII фестиваль "Таврійські ігри" знову відбудеться у Каховці Херсонської області. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив засновник фестивалю Микола БАГРАЄВ.

М.БАГРАЄВзазначав, що бажання прихильників для них дуже важливі, тому вони вирішили повернути фестиваль до Каховки. «Вважаю, що це правильний крок. Тож чекаємо всіх на травневі свята в Каховці", - сказав.

Фестиваль відбудеться 1-3 травня. Незмінним ведучим залишається Олександр БОГУЦЬКИЙ.

Планується, що на фестивалі будуть дві сцени – денна та вечірня. На денній виступатимуть дебютанти (їх буде 15), а на вечірній на честь 17-річчя фестивалю буде 17 великих сольних програм, кожна з яких триватиме по годині й довше.

Наразі організатори не повідомили, які виконавці будуть на фестивалі, але обіцяли зробити це на наступній прес-конференції.

Нагадаємо, що 16-ий музичний фестиваль «Таврійські ігри» вперше за свою історію відбувся не в Каховці, а в Києві. Переїзд до столиці викликав негативний резонанс глядачів. На адресу оргкомітету надійшло багато листів з різних регіонів України від прихильників та громадських організацій з проханням повернути «Таврійські ігри» на до Каховки.