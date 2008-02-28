Вєрка Сердючка стала феєю (фото)

23 лютого Вєрка Сердючка зняла нове відео на пісню «До Ре Мі». У кліпі українська «попелюшка» їде в Тбілісі та Баку на раритетній «Чайці», танцює на дискотеці з єнотом і стає феєю.

За сюжетом відео, після концерту Сердючка приймає компліменти від шанувальників, які хвалять її пісні англійською мовою. А після підслуховує, що говорять про неї насправді: що у неї творча криза і кожна пісня гірше попередньої. У розпачі Сердючка закривається в туалеті і придумує там нову пісню «До Ре Мі», що на сленгу музикантів означає категоричну відповідь на підступи заздрісників.

Режисер кліпу Семен Горо розповідає, що вони знімали відео дуже швидко, буквально з одного дубля.

– Для зйомки ми використовували різні декорації і чорну «Чайку» – на ній Сердючка з мамою їдуть в Тбілісі та Баку».

Не дивлячись на раніше зроблену заяву про прощання із зіркою, Сердючка залишилася вірна своєму головному убору. Але змінила довжину спідниці: для грайливої пісні вона приміряла наряди міні.

– Образ став лаконічнішим: чорно-білі кольори, – зазначає стиліст кліпу Анжела Лисиця, –чисті лінії і мінімум деталей. А ще Сердючка постройнішала – ми зняли з неї пальто і одягнули в приталену сукню.

Вона навіть пожартувала із цього приводу.

– Я після ліпосакції. А що, можна тільки Баскову?!

Одним з образів Сердючки був образ черниці. Але примірявши чернече вбрання, Вєрка відчула, що так втрачається її яскравий образ, і сказала: «Я буду феєю». Спеціально для цього прямо на знімальному майданчику стиліст Анжела Лисиця зшила блискучий срібний балахон.

За матеріалами прес-служби артиста