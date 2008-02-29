Лондон визнано музейною столицею світу

Лондон визнаний музейною столицею світу. Як пише газета The Telegraph, такі дані містяться в результатах дослідження, проведеного виданням The Art Newspaper.

Згідно виданню, у Лондоні знаходяться сім з 40 найбільш відвідуваних музеїв світу. У Парижі та Мадриді таких музеї по три, а в Москві та Вашингтоні – по два.

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