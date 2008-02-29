Лондон визнано музейною столицею світу
12:37, 29 лютого 2008Культура
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Місто має 7 з 40 найбільш відвідуваних музеїв
Лондон визнаний музейною столицею світу. Як пише газета The Telegraph, такі дані містяться в результатах дослідження, проведеного виданням The Art Newspaper.
Згідно виданню, у Лондоні знаходяться сім з 40 найбільш відвідуваних музеїв світу. У Парижі та Мадриді таких музеї по три, а в Москві та Вашингтоні – по два.
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