”17 миттєвостей весни” перекладають українською мовою

В Україні почалася робота з перекладу з російської на українську мову серіалів "17 миттєвостей весни" і "Менти".

Про це "Телекритику" повідомив співак Олександр Пономарьов, чия студія веде роботу з перекладу фільмів.

"Можливо, завдяки українській мові люди зможуть по-іншому сприйняти ці фільми", – сказав він.

Як очікується, український варіант "17 миттєвостей весни" і "Ментів" буде найближчим часом продемонстровано в ефірі нового українського телеканалу TVI.

За словами Пономарьова, одна з цілей перекладу цих фільмів на українську мову – показати, що в Україні є всі можливості для дубляжу іноземних стрічок, проти чого виступає частина прокатників, що добиваються права показувати в кінотеатрах фільми з російським перекладом.

Нагадаємо, що в січні 2008 року керівник Нацради України з ТБ і радіомовлення Віталій Шевченко обіцяв, що радянські фільми перекладатися українською мовою не будуть, на відміну від сучасних російських стрічок, які, за словами Шевченка, повинні транслюватися в Україні з українським перекладом.