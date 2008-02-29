У Харкові відкривають музей прибульців (фото)

Музей космонавтики та уфології (науки про існування інопланетних цивілізацій). Чотириметрові фігури прибульців і фотографії очевидців НЛО влаштувалися у харківському планетарії — місці розміщення майбутньої експозиції, яку планують відкрити 23 березня.

Трьох інопланетян – синього, зеленого і сріблястого – створили з пластикових пляшок, проволоки і клею. Образ збірний, відтворений за свідченнями очевидців, які поспілкувалися з прибульцями. Автор чудо-скульптур художник і біолог Ігор Березюк стверджує, що також вступав в контакт з позаземною цивілізацією, причому не раз. Художник стверджує, що зустрічався з НЛО тричі, останній раз таке з ним відбулося два роки тому: у Коктебелі він бачив над морем низку вогників, що кружляли. Проте гуманоїдів він ілюзією не вважає і, за його словами, продовжує спілкуватися з ними і зараз за допомогою медитації.

На думку Березюка, музей послужить благородній меті — зміцненню безпеки планети: «Треба вміти розпізнавати позитивних прибульців та остерігатися агресивних інопланетян, які також є у Всесвіті». Людям потрібна програма вивчення інопланетних візитерів, вважає він, оскільки для непідготовленої людини зустріч з позаземною цивілізацією може бути небезпечною, навіть якщо вона не ворожа. Ціни на квитки в Музеї уфології будуть від 5 до 10 гривень, повідомила «Сегодня» директор планетарію Галина Железняк.

Фото УНІАН