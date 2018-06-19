Світлана Лобода: Планую народити дитину, але з чоловіком ще не визначилася

Світлана Лобода – українська співачка та телеведуча. Відома своєю короткочасною участю в гурті «ВІА Гра», як ведуча програми «Меломанія» на каналі «Інтер», а також як учасниця шоу «Танці з зірками». Зараз вона будує сольну кар`єру співачки, фотографує і займається бізнесом. Світлана Лобода відповіла на запитання УНІАН.

Світлано, нещодавно закінчилися зйомки Вашого нового кліпу під назвою «Не мачо». Що це за назва така?

Так, нещодавно ми зняли одну, на мій погляд, з найяскравіших відеоробіт на пісню «Не мачо». Режисером став Алан Бадоєв, Ярослав Пілунський – оператором.

Ми вирішили зробити таку собі їстівну тематику. З мого тіла з’їдають різні фрукти… Для кліпу ми запросили спеціальну людину з Росії – фуд-стиліста.

Яка ідея кліпу? І чому «Не мачо»? Взагалі-то я працюю в жанрі гротеску, епатажу, принаймні намагаюся робити так, аби жінкам було смішно, а чоловікам було до чого прагнути.

Нещодавно в моєму житті трапилася одна пригода – завдяки їй і з’явилася пісня “Не мачо» (багатозначно усміхається, проте розповісти про подію докладніше відмовляється – Авт.).

З цим кліпом у нас пов’язана ще одна велика подія – ми нарешті вирішили запускати брендовий одяг від Світлани Лободи, який матиме назву «Fuck`n` mаcho».

Страшно навіть перекласти...

(Сміється. – Авт.). Перекладати не потрібно. Це будуть розтягнуті майки, високі шорти, джинси…

Я чула, що Ви займаєтеся якимось бізнесом…

Так, у мене є турагенство, яке функціонує само по собі, є штат людей, які займаються цим агентством, а я просто керую процесом.

Вам цікаво?

Це, насамперед, бізнес. Крім того, я багато подорожую, і завдяки агенції в мене не болить голова ні за що.

Рідні та близькі, а також колеги по цеху теж користуються моєю агенцією, яка може допомогти потрапити в будь-яку точку світу.

Нещодавно пройшла виставка Ваших фоторобіт, на яких були зображені темношкірі діти. Після цього пішли чутки, що Ви хочете всиновити темношкіру дитину. Наскільки це правда?

Справді, у мене є сильні почуття до однієї маленької бедуїнки Крайди, у якої немає батьків. Але вважаю, що жінка не має права всиновлювати дитину, якщо до цього зовсім не готова.

Я намагаюся максимально полегшити життя Крайді, ми спілкуємося з нею вже третій рік. Але хочу своїх дітей.

Зараз дуже багато фотографую, ходжу на майстер-класи, купую нові фотооб’єктиви, читаю багато літератури. Мене це дуже захоплює.

Мене часто питають, чи будуть у мене ще фотовиставки. Поки що не можу дати якусь відповідь, бо ми набрали шалених оборотів у роботі. Головне наше завдання зараз – випустити навесні новий альбом, запустити бренд «Fuck′n’ mаcho». Це буде одяг casual, унісекс – те, що любить будь-яка жінка. Коли вона дома, то носить тепленькі затишні светри свого хлопця, із запахом рідної людини.

Нам уже замовили велику партію, і багато знайомих умовляють нас, щоб ми зробили все якнайшвидше.

Чи цікавитися Ви політичними процесами в Україні?

Дуже рідко. Тому що в нас дивна країна, завжди якийсь безлад. Я не хочу засмічувати собі цим мозок.

А на вибори Ви ходите?

На останніх виборах не була.

А якщо б проголосували, то за кого?

(Сміється.) На останніх виборах я не голосувала.

Кого Ви вважаєте своєю конкуренткою на сцені?

Я не вважаю, що в мене є конкуренти. Не знаю, погано це чи добре, але я досить упевнена в собі людина. Знаю, що завдяки моїй команді, ми добилися великих успіхів за короткий проміжок часу. Якщо ми працюватимемо так і надалі то, хочеться вірити, що в нас велике майбутнє.

І це для мене важливіше, ніж думати й шукати собі конкурентів.

Ви здебільшого на своїх концертах виступаєте роздягнутою…

Я на своїх концертах зазвичай виступаю в джинсах з матнею і розтягнутій майці.

Якщо говорити про відеороботи, то в кліпі «Мішка, гадкій мальчішка» видно тільки коліна, там навіть немає декольте. Є лише один епізод, де я в купальнику – це Бадоєв мене вмовив…

Нещодавно одна людина написала мені на одному вебсайті таку річ: «Рідкість, коли вдягнена людина може випромінювати таку сексуальність! Це саме ваш випадок».

Я часто спілкуюся з різними культурними діячами, і вони просто обурюються беззмістовністю пісень, якими заповнено майже весь музичний ефір нашого телебачення, і взагалі занадто багато оголеного тіла…

Коли я починала свою творчу діяльність після гурту «ВІА Гра», нам потрібно було не злитися з усім, що є на екрані. Ми обрали провокацію й еротизм – це дало свої плоди. Кліп «Чорно-біла зима» назвали «найеротичнішим відеокліпом».

Зараз все по-іншому… Я роблю і вдягаю тільки те, що мені хочеться.

У мене завжди є якесь завдання, я завжди чітко ставлю перед собою мету й розумію, чого хочу і що для цього потрібно.

Наприклад, остання пісня «Щастя» – одна з найсвітліших робіт. Але, незважаючи на це, її не всім дано зрозуміти, бо в неї не «два акорди».

Що у Вашому розумінні щастя?

Щастя – це коли відчуваєш, що нікому нічим не зобов’язаний і тобі ніхто нічого не винен. Щастя – це свобода.

Яку частину тіла у Вас підкреслюють як найсексуальнішу?

Мабуть, випуклі частини тіла (сміється. – Авт.).

Чи не думали Ви заспівати українською мовою?

Думала, та поки не знайшла цю пісню.

Що зараз відбувається в особистому житті Світлани Лободи?

Як у творчості, так і в особистому житті – усе добре.

Зараз я думаю про те, що хочеться мати дітей… Хочеться дарувати себе маленькому створінню, учити його жити, жити правильно, тому я почала займатися своєю самоосвітою – щоб коли дитина спитає: «Мамо, де знаходиться Танзанія?», – я не казала: «Спитай у тата» (сміється. – Авт.). Почала поглиблено вивчати історію, географію. А також займаюся акробатикою, плаванням, йогою, щоб почуватися міцнішою і сильнішою.

Даруйте, але як це пов’язано з тим, щоб народити дитину?

Я хочу, щоб у мене була здорова дитина… З моєю активністю й завантаженістю мій організм не готовий для того, аби я була на сцені аж до дев’ятого місяця...

Як тільки я себе до цього підготую, то неодмінно займуся справою.

А хто той чоловік, від якого Ви хочете народжувати?

Я ще не визначилася. Я перебуваю в пошуку.

Як Ви ставитеся до того, що зірки часто вдаються до сучасних технологій для покращення свого зовнішнього вигляду?

Мені здається, що через десять років ми взагалі їстимемо все з тюбиків, як космонавти. Чесно кажучи, мені не хочеться старіти, але я розумію, що це невідворотно… Гадаю, кожна жінка має право робити з собою все, що захоче, тільки в тому разі, якщо в цьому є гостра необхідність.

Зрозуміло, що хірургічне втручання непотрібне, коли людина молода.

А Ви вже вдавалися до таких методів? Я чула, що Ви собі трішки губи підкорегували…

Я собі ніколи нічого не робила! У мене колись була операція на носі –п’ять років тому впала на скло. Потім залишився шрам, я робила шліфовку… Навіть і досі є слід від нього.

А все решта, що маю, – це завдяки моїм батькам і бабусі, моє.

З ким з українських зірок у Вас дружні стосунки?

Не можу сказати, що з кимсь активно товаришую... Приятельські стосунки – так. Мої справжні друзі не пов’язані із шоу-бізнесом – і вони зі мною вже багато років.

Яка у Вас машина?

Mercedes Brabus. Я два роки сама була за кермом, зараз їжджу з водієм. Поки мене везуть, час займаюся роботою: перевіряю пошту, пишу тексти чи ще щось, аби час не гаяти. І слухаю улюблену музику: Muse, Planet Funk, Lenny Kravitz, Air, Telepopmusic…

А які фільми любите?

Антоніоні, Бергман… Нещодавно передивилася всі картини Фелліні. Неймовірне враження справила біографія Едіт Піаф – «Життя в рожевому кольорі» з Маріон Котіяр у головній ролі…

Зараз в українських зірок пішла мода писати книжки. Чи не збираєтеся теж написати книжку?

Саме тому, що модно, то й не збираюся.

Розмовляла Оксана Климончук