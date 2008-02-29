Монсеррат Кабальє до Дніпропетровська добиралася двома літаками та потягом

Сьогодні до Дніпропетровська прибула оперна зірка Монсеррат КАБАЛЬЄ, яка пізно ввечері візьме участь у відкритті першого в Україні культурного центру «Опера».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у гранд-готелі «Україна» відбулася її прес-конференція.

За словами М.КАБАЛЬЄ, ще позавчора вона давала концерт у Пекіні, і до Дніпропетровська добиралася двома літаками та потягом.

«Я хочу бути готовою до сьогоднішнього виступу. Виглядати прекрасно і співати», - повідомила вона.

За словами М.КАБАЛЬЄ, за останню добу вона відпочивала лише 4 години.

Під час прес-конференції, яка тривала півгодини, М.КАБАЛЬЄ повідомила, що сьогодні вночі у культурному центрі «Опера» вона виступатиме 15-20 хвилин, виконає арії з опер італійською та французькою мовами, а також днкілька арій іспанською мовою.

Оперна зірка зізналася, що для неї особисто неважливо, у якому залі вона виступає. За її словами, це другорядне, для неї головне - співати для людей, яких вона любить.

Примадонна зауважила, що сьогодні у Дніпропетровську вона виступатиме не у супроводі оркестру, як зазвичай, а з піаністом, з яким уже давно працює.

М.КАБАЛЬЄ, відповідаючи на запитання журналістів, повідомила, що у Дніпропетровську вона вперше, і на жаль, ще не побачила міста. Водночас, за її словами, їй дуже цікаво у нових містах дізнаватися, як живуть люди, «що вони хочуть від неї особисто».

За словами примадонни, вона не забобонна, але 29 лютого у Дніпропетровську залишиться для неї визначним, насамперед тому, що цей день буває один раз на чотири роки.

Відповідаючи на запитання журналістів, М.КАБАЛЬЄ заявила, що у неї ніколи не було свого дизайнера одягу, бо її мати була модельєром за професією. Водночас вона уточнила, що сьогодні виступатиме в особливому вбранні.

За словами організаторів виступу М.КАБАЛЬЄ у Дніпропетровську, примадонна - дуже демократична людина і не вимагала особливих умов перебування у Дніпропетровську.

Як сказав президент культурного центру «Опера» - президент Футбольної федерації Дніпропетровської області Андрій ПАВЕЛКО, центр відкриється сьогодні у приміщенні колишнього комерційного зібрання Катеринослава.

А.ПАВЕЛКО зауважив, що у цьому унікальному центрі надалі виступатимуть відомі музиканти різних напрямів з усього світу.