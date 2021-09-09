Едіт Мюрвей-Трейна визнали найдовгоживучішою спортсменкою, яка займається пауерліфтингом.

Літню американку Едіт Мюрвей-Трейна визнано однією з найсильніших довгожительок у світі.

Про це повідомляє New York Post.

Представники Книги рекордів Гіннеса повідомили, що ім'я жінки буде вказано в редакції видання, яка вийде у 2022 році.

Ще у 2019 році Едіт підняла штангу вагою 68 кг, але найстарішою пауерліфтеркою у світі її визнали лише зараз, коли їй виповнилося 100 років.

Колишня танцівниця і викладачка танців Едіт Мюрвей-Трейна з Флориди - вже прапрабабуся, але це не завадило їй дев'ять років тому зайнятися важкою атлетикою. Причому в спортзал її привела подруга.

Читайте такожШвейцар львівського ресторану потрапив до Книги рекордів України (фото)"Вона не хотіла йти одна і всю дорогу підганяла мене стусанами та кричала. Приблизно так я туди й потрапила. Я бачила, як всі ці дами підіймати тяжкості, і це виглядало цікаво", - зізнається рекордсменка.

На самому початку пандемії коронавірусу лікарі змусили Едіт відмовитися від її хобі, щоб не піддаватися ризику зараження. Але зараз вона знову готується до змагань.

Нагадаємо, раніше цього року Книга рекордів Гіннеса визнала 97-річного українця Леоніда Станіславського найстарішим тенісистом у світі.

Автор: Станислав Кожемякин